living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوّل مدينة في الشرق الأوسط تنضم إلى دليل "ميشلان" للمطاعم...من هي؟

30
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مجموعة "ميشلان" الفرنسية أنها ستضيف مطاعم في دبي إلى اختياراتها، لتصبح الإمارة بالتالي أوّل مدينة شرق أوسطية تنضم إلى عائلة دليل المطاعم الشهير.

وفي هذا الإطار، قال المدير العالمي للدليل غويندال بولينيك "يسرّنا الإعلان عن انضمام دبي إلى عائلة دليل ميشلان"، مضيفاً أنّ فرق عمل الدليل "باتت موجودة على الأرض للمباشرة بعملية الاختيار الأولى للمطاعم التي سيُكشف عن أسمائها في حزيران".

وتمثل دبي الوجهة السادسة والثلاثين عالمياً والأولى شرق أوسطياً لدليل "ميشلان" الذي يهدف إلى اكتشاف "الأفضل في فن الطهي".

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم أنّ "دبي تضم آلاف المطاعم التي تقدّم مجموعة متنوعة من الطعام والأطباق تتضمّن وجبات بدءاً من الفاخرة وصولاً إلى مأكولات الشوارع".

وستخضع مطاعم دبي التي أقام بعضها طهاة عالميون شهيرون لعملية اختبار وتقييم يجريها مفتشو الدليل استناداً على معايير "المنهجية المجربة والمختبرة" المطبقة في الدول الأوروبية والآسيوية ودول أميركا الشمالية.

وتُتاح أمام مطاعم دبي فرصة للحصول على نجمة أو نجمتين أو ثلاث نجوم "ميشلان" التي تكافئ المطاعم المميزة أو على تصنيف "بيب غورمان" الذي يُمنَح لمطاعم تقدّم وجبات من ثلاثة أطباق.

ويمثل دليل "ميشلان" الذي أطلقه الأخوان إدوار وأندريه ميشلان عام 1900 كدليل للسائقين مرجعاً لمحبي فن الطهو في العالم كلّه.


مصدر

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout