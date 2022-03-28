جورج كلوني يفكر في دخول عالم كرة القدم

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بعد فشله في شراء نادي ملقة الإسباني قبل عامين، أفادت تقارير إعلامية برغبة الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني بشراء نادي ديربي كاونتي الإنجليزي.

وأشارت تقارير إلى أن كلوني يود شراء ديربي كاونتي، لدعم مدربه نجم مانشستر يونايتد والكرة الإنجليزية السابق واين روني.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن كلوني بدأ بمتابعة ديربي كاونتي بعدما قدمه الممثل جاك أوكونيل، المولود في مقاطعة داربيشير الإنجليزية، للقائمين على النادي.

وقال كلوني في مقابلة مع مجلة "داربيشير لايف" إن "ديربي ناد رائع وله تاريخ مثير. متأكد من المستقبل العظيم الذي ينتظر هذا الفريق".

وأضاف الممثل الأميركي: "كانت هناك مشاكل مؤخرا في النادي، لكن ما من شيء لا يمكن إصلاحه".

وتابع قائلا: "نما اهتمامي بكرة القدم في السنوات الأخيرة، وربما يكون امتلاك ناد لكرة القدم هو أفضل شيء يوما ما".

وأشارت "صن" في تقريرها إلى معاناة ديربي كاونتي ضائقة مالية، حيث إن النادي في حاجة إلى مشتر بعدما انسحب تحالف مهتم بالصفقة في وقت سابق من شهر مارس الجاري.