هل يرفع "ضحية" ويل سميث شكوى للشرطة ضده؟

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قرر الفنان الكوميدي الأمريكي كريس روك عدم تقديم بلاغ للشرطة بحق الممثل ويل سميث بعد أن ضربه في حفل توزيع جوائز "أوسكار" لمزحة غير لائقة عن زوجته، حسبما أفادت قناة ABC.

ونقلت القناة عن شرطة لوس أنجلوس قولها في بيان: "محققو إدارة شرطة لوس أنجلوس على علم بحادث وقع بين رجلين خلال حفل توزيع جوائز أوسكار، وضرب خلاله أحدهما الآخر. ورفض المشارك في الحدث مراجعة الشرطة".

وأثناء حفل "أوسكار" مساء الأحد، صعد سميث على خشبة المسرح وصفع روك بعد مزحة له تضمنت إشارة إلى مظهر جايدا بينكيت، زوجة سميث، التي اضطرت لحلق شعرها بالكامل على خلفية إصابتها بمرض الثعلبة.