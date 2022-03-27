بسبب "خناقة الكلاب".. حجز قضية فنانة مصرية للحكم

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قررت محكمة مصرية، السبت، حجز محاكمة المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا، بالسب والقذف، بسبب هجوم كلب يقتنيه على كلبها، أثناء سيرهما بكمبوند سكني في مدينة 6 أكتوبر، للحكم في جلسة 23 إبريل المقبل.

وكشفت التحقيقات أن الفنانة أنوشكا حررت محضرا في شهر نوفمبر الماضي، اتهمت فيه أحد جيرانها بالاعتداء عليها بالسب والقذف داخل كمبوند سكني بمدينة 6 أكتوبر، بعدما عاتبته لاعتداء أحد كلابه على الكلب الذي تملكه.

في حينه، تلقى قسم أول أكتوبر بلاغا من الفنانة أنوشكا، اتهمت فيه أحد جيرانها داخل الكمبوند السكني المقيمة فيه، بالاعتداء عليها بالسب والقذف بعدما هاجم كلبه كلبها أثناء سيرهما داخل الكمبوند، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وقالت الفنانة في بلاغها إنها طالبت جارها أن يقوم بربط الكلب، وقالت له: "ابعد الكلب بتاعك، أنت إزاى مش رابطه وسايبه كده ممكن يضر أي حد"، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر لاعتدائه عليها بالسب والقذف وقال لها: "براحتي أعمل اللي أنا عايزه".

من جهتها، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت في القضية، وتم تحديد جلسة 19 مارس الماضي لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.