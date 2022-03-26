بالفيديو - أدهم نابلسي يكشف للمرة الأولى كيف اتخذ قرار الاعتزال

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لها - كشف الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستغرام"، تفاصيل اتخاذه قرار اعتزال الغناء.

وقال إنهّ كان في صدد التحضير لمجموعة غنائية جديدة من المفترض أن يبدأ بتسجيلها داخل الاستديو بعد انتهاء شهر رمضان الماضي، لكن التردد أصابه، فظل يفكر بالأمر طويلاً حتى الأيام الأخيرة من شهر الصوم، حتى "منحه الله القوة" للتراجع عن هذا القرار، على حد تعبيره.

وأوضح أن فكرة الاعتزال بدأت تراوده إلى أن استخار الله وأخذ القرار النهائي بالابتعاد عن الفن، مؤكداً شعوره بالراحة الكبيرة.

يُذكر أن نابلسي حصل أخيراً على إجازة في تلاوة القرآن الكريم، بعد ختم قراءته أول من أمس الخميس في أحد المساجد بالأردن.