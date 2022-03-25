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المركز الدولي للعدالة الانتقالية أعلن عن الفائزين بمسابقة "المتيقظون" الفنية

25
MARCH
2022
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أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية مسابقة "المتيقظون" الفنية، والتي تختتم فعالياتها في تونس من خلال عدد من الانشطة الثقافية من 21 الى 26 آذار 2022.
 
انطلقت المسابقة عبر دعوة مفتوحة للفنانين اللبنانيين والتونسيين، وللفنانين المقيمين في لبنان أو تونس، للخوض في موضوع "صوت معارضة الواقع"، وشهدت هذا العام أكثر من 220 مشاركة من تونس ولبنان من فنانين اختاروا وسائط مختلفة تتراوح بين الرسم والنحت والموسيقى ومقاطع الفيديو والتصوير الفوتوغرافي وغيرها. وقد تم اختيار ستة مرشحين للنهائي من قبل لجنة تحكيم تتكون من أعضاء ذي صيت عالمي: أشكمان، درة دليلة الشفي، منى كراي، باولا مونلا وريم شديد. وشمل عمل لجنة التحكيم عددا من الجلسات التقييمية على أساس الإبداع والإتقان التقني والصلة بموضوع المسابقة.
 
وتوزعت الجوائز كما يلي: 3000 دولار أميركي للمركز الأول، 2000 دولار أميركي للمركز الثاني، 1500 دولار أميركي للمركز الثالث، 1000 دولار أميركي للمركز الرابع، 500 دولار أميركي للمركز الخامس، و500 دولار أميركي للمركز السادس.
 
وتم الإعلان عن قائمة الفائزين بجائزة "المتيقظون" الفنية كالتالي: الجائزة الأولى: راؤول جوزيف ملاط. الجائزة الثانية: بسام السديري. الجائزة الثالثة: كريستيان عاشوري. الجائزة الرابعة: أحمد غدار. الجائزة الخامسة: فراس الحلاق. الجائزة السادسة: أحلام الشيحاوي.
 

توزعت الجوائز على الفائزين من خلال حفل "المتيقظون" في تونس يوم 22 آذار 2022 بتنظيم المركز الدولي للعدالة الانتقالية، حيث تمت فيه دعوة الفائزين في التصفيات النهائية للمسابقة للاحتفال بإنجازاتهم وتسليط الضوء على أعمالهم الإبداعية. وبالإضافة إلى الجوائز المالية، سيتمكن الفنانون المدرجون في القائمة الأولية من مشاركة أعمالهم مع جمهور أوسع في معرض على موقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي سيساعدهم ويدعمهم لعرض أعمالهم.
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