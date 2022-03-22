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"ضيف يفاجئ محاوره"... أشعل سيجارته على الهواء!

22
MARCH
2022
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فاجأ ضيف مذيعاً في قناة "الجزيرة مباشر" والمشاهدين عندما أشعل سيجارته خلال لقاء كان يُبث على الهواء مباشرة، ما دفع المذيع إلى الاستغراب وعدم إكمال اللقاء.

صفحة قناة "الجزيرة مباشر" نشرت الثلاثاء، 22 آذار 2022، مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أسعد هيكل، الذي استضافته القناة للحديث عن الاعتقالات في مصر.

توجه مذيع "الجزيرة مباشر" بسؤال للضيف حول وفاة زوجة رجل الأعمال المصري صفوت ثابت، وهي بعيدة عن زوجها وابنها المعتقلين، وتساءل "كيف يحدث مثل هذا الشيء في مصر".

خلال طرحه للسؤال أخرج الضيف السيجارة وأشعلها أمام الشاشة، ليبدي المذيع استغرابه، ويقول للضيف إنه لا يصح أن يشعل السيجارة على الهواء.

أجاب الضيف بأنه "لا يوجد قانون يمنع ذلك"، ليرد المذيع: "صحيح لا يوجد أمر يمنع ذلك"، قبل أن يشكر الضيف ويعتذر عن إكمال اللقاء معه، ورد الضيف بأنه غير مبالٍ بإكمال اللقاء.

أثار تصرف الضيف المصري ردود أفعال على شبكات التواصل الاجتماعي، وأبدى مستخدمون رفضهم لإشعاله السيجارة على الهواء مباشرة أمام المشاهدين، وأعرب آخرون عن تأييدهم للقرار الذي اتخذه المذيع.

المصدر: عربي بوست

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