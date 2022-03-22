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امرأة تُهدد زوجها .. "إذا لم تطلقني سأخرج من المنزل كما ولدتني أمي"!

22
MARCH
2022
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في واقعة غريبة استعرض محامٍ قانوني قصة امرأة هددت زوجها بالخروج من المنزل عارية " كما ولدتها أمها" إذا لم يطلقها، ما أجبر الزوج على تلبية الأمر وتطليقها الطلقة الثالثة وفق صحيفة "عكاظ".

وبحسب المحامي الدكتور عبدالعزيز العجلان في مسألة وقوع الطلاق من عدمه، كان رد القاضي ناظر القضية: بما أنه دفع بالإكراه، وذكر الزوج أنه مكروه، وأن الإكراه الذي تعرض له هو خروج المدعية من البيت عارية، وهذا الإكراه لا تنطبق عليه شروط الإكراه التي ذكرها الفقهاء لكل ما تقدم، فقد ثبت لدي طلاق الزوج لزوجته الطلقة الثالثة، وبذلك حكمت وأفهمتها أنها قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر نكاح رغبة لا تحليل، وأن عليها العدة الشرعية حسب حالها، وألا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأضاف القاضي: بعرض الحكم على المدعية قررت القناعة به، وسنبعث نسخة من صك الحكم إلى المدعى عليه لتقديم اعتراضه خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه، فإذا مضت المدة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية.
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