بعد تضارب الأنباء.. هذه حالة النجم أنطوان كرباج الصحية

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لها - أثار خبر وفاة النجم أنطوان كرباج ونفي عائلته الأمر ضجة كبيرة على المواقع الالكترونية والسوشيال ميديا وتصدر الخبر العناوين للبحث عن معلومات إضافية لمعرفة حقيقة الخبر وللاطمئنان على صحته.

وفي هذا الإطار، اوضح برنامج ET بالعربي أن النجم اللبناني القدير يعاني منذ سنوات من مرض الزهايمر، ويقيم في مركز لرعاية المسنين في إحدى المستشفيات للاهتمام بحالته الصحية المتدهورة جراء المرض.

إلى ذلك نفى السيد وليد كرباج، نجل الفنان اللبناني الأنباء المتداولة خبر الوفاة وكتب على فيسبوك: "كل الاصدقاء والعائلة الرجاء الهدوء انطوان لا يزال حيا!. لقد تحدثت معه للتو! أقسم وكأنه وضع البلاد لا يضر بما يكفي. الآن يدعون أن والدي قد مات".

وأضاف: "إلى اين هذا البلد ذاهب اين الاخلاق. عائلتنا في حالة صدمة! أحاول الوصول إلى وسائل الإعلام. وقد منعوني على أي حال. فقط استرخوا الآن، أنطوان جيّد الحمدلله".

كما علقت لين زوجة وليد على المنشور قاىلة: "أعلنت وسائل إعلام لبنانية منذ 15 دقيقة. وفاة أنطوان كرباج وهذه مجرد شائعة قبيحة. تسببت في صدمة كبيرة لوليد كرباج. وأنا وعائلته وجميع أصدقائنا.حمد الله أنطوان بخير وتحدثنا معه للتو. من المحزن كيف ينشر الإعلام اللبناني الأخبار دون إعادة فحص أولاً".