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خلافاً لما تم نشره.. الممثل القدير انطوان كرباج حيٌ يرزق!

19
MARCH
2022
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أكد السيد وليد كرباج أن والده الممثل القدير أنطوان كرباج حيٌ يرزق ، وأن كل ما تم تداوله عبر الإعلام من إشاعات حول موت والده شكل صدمة للعائلة وختم بكلمة :" عيب ".

انطوان كرباج، وهو عضو في صندوق تعاضد نقابة الفنانين المحترفين، كان يعاني من وضع صحّي دقيق يتطلّب عنايةً على مدار الساعة حيث يتواجد في مركز صحي، بطلب من عائلته التي تتولّى تكاليف علاجه لكي يحظى بمتابعة طبيّة.

نذكر ان نقابة الفنانين المحترفين كانت قد كرمت كبيرات وقديرات ساهمن في رسم الزمن الجميل للثقافة والعطاء، ونجوماً كباراً ساهموا أيضاً في إثراء الفن والإبداع في ذلك الزمن، وذلك في صيف 2019 حيث توجه حينها النقيب جهاد الأطرش برفقة أمين الصندوق المايسترو لبنان خليل والممثل جوزف الأسمر الى منزل كل من الفنان الكبير عبد الله الحمصي (أسعد) والفنان الكبير أنطوان كرباج والفنانة القديرة هند طاهر لتكريمهم.

نذكر أن أنطوان كرباج هو مسرحي وممثل لبناني قدير، انجز خلال مسيرته الفنية عددًا كبيرًا من الأعمال المسرحية والسينمائية والمسلسلات تركت بصمة مميزة في المكتبة الفنية اللبنانية.

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