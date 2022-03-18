محتال يوهم وزراء بريطانيين أنه رئيس حكومة أوكرانيا!

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كشف وزيرا الداخلية والدفاع البريطانيان، أنهما تعرضا لمحاولة احتيال من قبل شخص، حاول إيهامهم أنه رئيس وزراء أوكرانيا.

وغرد وزير الدفاع بن والاس على "تويتر"، أن شخصا اتصل به وزعم أنه رئيس وزراء أوكرانيا، وطرح عدة أسئلة مضللة، قبل أن يكتشف زيفه.

ووصف بن والاس الاتصال بـ"الحيلة القذرة"، متهما روسيا بأنها تسعى بكل الوسائل للتغطية على انتهاكاتها ضد الأوكرانيين.

وفي وقت لاحق، كشفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أنها تلقت مكالمة مشابهة هذا الأسبوع.

وذكرت وزارة الدفاع أنها فتحت تحقيقا رسميا في كيفية تمكن المحتال من الاتصال بوزيرين بريطانيين.

وتعد بريطانيا من أكثر الدول التي وقفت ضد الغزو الروسي لأوكرانيا بتصريحات حادة ضد موسكو.

وتقوم وزارة الدفاع البريطانية بنشر أخبار وتحديثات مباشرة للمعارك في أوكرانيا، وهي تتهم بشكل متكرر روسيا بارتكابها جرائم وانتهاكات ضد الأوكرانيين.