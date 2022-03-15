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شاكيرا تفصح عن السبب الذي يمنعها من الزواج من بيكيه

15
MARCH
2022
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أفصحت النجمة الكولومبية شاكيرا، أخيراً، عن السبب الذي يمنعها من الزواج من نجم كرة القدم العالمي وقائد فريق برشلونة جيرارد بيكيه.

وعلى الرغم من أن المطربة الكولومبية تكبر النجم الإسباني بعشرة أعوام، فإن علاقتهما لم تشهد أي اضطرابات سابقة، وعلى العكس فإنها تعد من أكثر العلاقات استقراراً، إلا أنهما لم يعلنا زواجهما حتى اليوم، ما حير الكثيرين حول العالم بخصوص الأسباب الحقيقية التي منعتهما من الزواج.

وتحدث شاكيرا بكل جرأة ووضوح عبر بودكاست “PLANET WEIRD”، موضحة السبب الحقيقي لتأخر هذا الزواج، الذي انتظره الملايين من كل أرجاء العالم من عشاق النجمين.

وبينت أن السبب الحقيقي والوحيد لمنع هذا الزفاف هو أنها تخاف الزواج، قائلة: “فكرة الزواج تخيفني، لا أريده أن يتوقف عن رؤيتي كفتاته”.

وأضافت، كذلك، خلال حديثها عبر البودكاست: “إنها مثل تلك الفاكهة المحرمة، أفضل أن أجعله يقظًا، وأعتقد أن كل شيء ممكن اعتمادًا على سلوكه”.

وتحدثت شاكيرا بشجاعة كبيرة عن وجود بعض الخلافات دون محاولة تجميلها، وأن معظم هذه الخلافات سببها اختلاف وجهات نظرهما حول موضوع الزواج، فهو يريد الزواج ولا يفكر بالبقاء على علاقة دونه، بينما تخشى هي الإقدام على هذه الخطوة.

وتمتد علاقة الثنائي الشهير منذ حوالي اثني عشر عاماً، بعد أن التقيا في كأس العالم التي استضافتها جنوب أفريقيا عام 2010، وتمكنت إسبانيا من الفوز بها بمشاركة النجم جيرارد بيكيه، كما أنهما أنجبا طفلين، هما: “ساشا، وميلان”.

جدير بالذكر أن اللاعب الكاتالوني يشارك مع فريقه في بطولة الدوري الإسباني، تحت قيادة زميله السابق تشافي هيرنانديز، ولايزال عنصراً مهماً في منتخب إسبانيا بقيادة لويس إنريكي.

المصدر: بتجرد

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