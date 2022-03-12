تسريبات وأسباب حول ما جرى مع "الجديد".. وجو معلوف يرد!

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رد الإعلامي جو معلوف على ما جاء حول أسباب إيقاف برنامجه في محطة "الجديد" وفسخ العقد معه قائلاً : "هذه الكواليس عبارة عن أكاذيب ورواية ملفقة بطلها من قام بتسريبها لكم.. قررنا عدم الدخول بمهاترات مع المحطة التي تريد التستر على الفضيحة التي حصلت والموثقة لدينا."



وكانت فاتن قبيسي قد نشرت سابقاً على موقع "شاشات":

بعدما كشفت “شاشات” سابقا ان الإعلامي جو معلوف مقدم برنامج “فوضى” أصبح خارج قناة “الجديد”، بسبب إشكال وقع في الاستديو، علم موقعنا ايضا ان ادارة قناة “الجديد” فسخت بشكل نهائي العقد الموقع مع معلوف، بما يقطع الطريق امام عودته الى القناة.

وعن تفاصيل الاشكال، افاد مصدر موثوق لـ”شاشات” ان فوضى وقعت في الاستديو اثناء تصوير حلقة من برنامج “فوضى”، وذلك نتيجة خلاف وقع بين المنتج رامي زين الدين وعمال الاستديو، وقد انفعل زين الدين وتلفظ بالفاظ جارحة. فما كان من جو معلوف الا ان دعم موقف زميله زين الدين، طالبا من العمال الإعتذار منه بشدة . علماً انها ليست المرة الاولى التي ينفعل فيها زين الدين، في اطار علاقاته المتوترة مع العمال والموظفين من حوله، تبعاً للمصدر.

والامر لم ينته الامر عند هذا الحد، يضيف المصدر، بل ان جو معلوف كان يتحضر في تلك اللحظة للظهور في حلقته الاسبوعية، محاطا بضيوفه في احدى استديوهات الحازمية (حيث يصور بالعادة برنامجه). لكن بعد وقوع الاشكال، قرر معلوف عدم بث الحلقة ضاربا بعرض الحائط ما يترتب عن ذلك من مسؤولية تجاه الادارة والمشاهدين، وقرر مغادرة الاستديو.

وتابع المصدر: هذا الامر وصل الى الادارة ، فما كان منها الا ان اصدرت قراراً بإجراء تحقيق داخلي باعتبار ان الاشكال وقع في استديو في الحازمية، وليس في استديوهاتها التي يمكنها تبيان ما حصل فيها بطريقة اسهل وأدق. وقد استمر التحقيق اياماً، وخلص الى فصل جو معلوف من المحطة، بسبب عدم تحمل مسؤوليته على الهواء.

وتجدر الاشارة الى ان إدارة المحطة تعمد منذ اربعة أسابيع الى عرض أعمال مسرحية مصرية مساء كل اربعاء، وهو موعد برنامج “فوضى” السابق، بانتظار ان تستبدل العروض المسرحية الطارئة بشيء ثابت من برمجتها.