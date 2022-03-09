الممثلة كاميرون دياز: أصبحتُ مثل الحيوان البري

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كشفت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز (49 عاماً) أنها أصبحت نادراً ما تفكر في مظهرها، ولا تغسل وجهها مطلقاً على الرغم من امتلاكها "مليار" من منتجات عناية بالبشرة.

وتحدثت دياز حول مدى الانطلاق الذي تشعر به في حياتها منذ أن ابتعدت عن الاضواء، وذلك في حوار مع برنامج "رول بريكرز" .

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دياز القول إن إغراءات هوليوود بمثابة" مصيدة" هربت منها عقب زواجها من المغني بنجي مادين عام 2015 وتردد أن دياز رفضت عروض أفلام تقدر بـ 100 مليون دولار منذ ابتعادها عن الاضواء، ويبدو أنها لا تشعر بالندم على الاطلاق.