بالصورة- رواد مواقع التواصل الإجتماعي يجدون الشبيه العربي للرئيس الأوكراني

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بعد الخضام والتطور الكبير بالأحداث الأوكرانية-الروسية، إنتشر إسم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشكل كبير جداً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما وانتشرت فيديوهات للرئيس الذي أصبح ناشطاً في الأيام الأخيرة بشكل كبير عبر منصات التواصل بحيث يقوم بمشاركة شعبه فيديوهات بشكل يومي.

وبعيداً عن أحداث الحرب إنتشرت في الساعات الأخيرة، صورة تجمع الرئيس الأوكراني بشبيهه اللبناني الممثل إلياس الزايك حيث إعتبر البعض أن الشبه كبير بالرغم من التفاوت الواضح بعمرهما وتناقل الرواد الصورة عبر حساباتهم الخاصة كاتبين عليها عبارات مازحوا فيها الزايك.