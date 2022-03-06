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"صدمة وحزن" لوفاة فنان مصري شاب!

6
MARCH
2022
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غيّب الموت، مساء السبت، المذيع والفنان المصري الشاب إياد داود عن عمر ناهز 39 عاما.

وتعرض الفنان الشاب لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على جثمان الفنان الشاب بعد ظهر اليوم الأحد, في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة جنوب القاهرة، على أن يشيّع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

إياد داود من مواليد العام 1983، تخرج في الجامعة الأميركية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على فضائية "دريم".

قدم خلال مسيرته الفنية عدداً من الأعمال المسرحية، وشارك في عدة أعمال تلفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن" و"فض اشتباك"، وكان آخر أعماله مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضي.

وسبب رحيل الفنان الشاب صدمة لمحبيه، خاصة أن وفاته جاءت بعد 5 سنوات من الرحيل المفاجئ لزميله عمرو سمير الذي كان رفيقه في بداية مشواره الإعلامي.

والراحل عمرو سمير هو نجل المذيعة المصرية ماجدة عاصم.

وقد توفي في تمّوز من العام 2017 عن عمر يناهز 33 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

وفجع خبر رحيل عمرو سمير المصريين بعد العثور عليه متوفى في غرفته بأحد الفنادق بإسبانيا حيث كان يقضي إجازته هناك.

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