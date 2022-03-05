عارضة أزياء سابقة وطليقة نجم تظهر حافية القدمين وتبحث في القمامة عن الطعام (صور)

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شوهدت لوني ويليسون، عارضة الأزياء السابقة، زوجة جيريمي جاكسون، نجم برنامج "باي واتش" التلفزيوني الشهير السابق، وهي تمشي حافية القدمين وتنقب في القمامة بشوارع لوس أنجليس.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل"، عادت عارضة الأزياء السابقة، التي ظلت بلا مأوى منذ ما يقرب من ست سنوات، إلى الظهور في شوارع شاطئ البندقية في كاليفورنيا، يوم الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى منذ أن شوهدت في الربيع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى تصوير لوني ويليسون وهي تدفع عربة تسوق مكدسة بأمتعتها، بينما كانت تتوقف عند صناديق القمامة العامة حول المدينة الساحلية للبحث عن الطعام.

وكانت الشابة البالغة من العمر 38 عاما، التي اشتهرت ذات يوم كـ"فتاة غلاف مجلة"، لا يمكن التعرف عليها أثناء في وضعها الحالي، وهي ترتدي طبقات كثيرة من الملابس وتتجول بدون حذاء، حيث كانت ترتدي وشاحا دائريا متعدد الألوان، وسترة من الدنيم، وبنطلونا ضيقا، وقبعة للخلف، وربطت قميصا من الفانيلا حول خصرها.

هذا وشوهدت ويليسون وهي تشرب من مشروب "ماكدونالدز" عندما توقفت للبحث عن صندوق قمامة في الشارع في وقت سابق، في حين تم رصدها مرة أخرى في وقت لاحق من المساء، وهي تنفث سيجارة وتحاول الحصول على المزيد من الطعام في حاوية قمامة في زقاق.

والصور، التي نشرتها الصحف العالمية، تناقض بشكل صارخ حياة ويليسون الفاتنة ذات يوم، إذ أنه قبل سبع سنوات فقط، كانت الشابة تعيش "حلم هوليوود"، كعارضة أزياء تظهر على السجادة الحمراء في الأحداث المتلألئة جنبًا إلى جنب مع النجم التلفزيوني الكبير جيريمي جاكسون، الذي تزوجته في عام 2012، وتطلقت منه في 2014، ولكن بعد إدمانها للمخدرات، مرت بأوقات عصيبة وكانت تنام في ظروف قاسية طوال السنوات الست الماضية في شوارع شاطئ البندقية في كاليفوريا، حيث وصلت مشكلة التشرد إلى نقطة الأزمة في السنوات الأخيرة، حيث تم العثور على ويليسون في الشوارع لأول مرة منذ عامين في أكتوبر 2020، بعد أن أصبحت بلا مأوى منذ حوالي عام 2016، وفق "دايلي ميل".

وبحسب ما ورد، عانت عارضة الأزياء السابقة من إدمان الميثامفيتامين الكريستالي، والعديد من المشاكل الصحية العقلية.