living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميليندا تكشف تفاصيل طلاقها من بيل غيتس...للمرة الأولى

3
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحدثت المليارديرة ميليندا غيتس، في مقابلة مع قناة سي بي أس الخميس عن طلاقها من مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس للمرة الأولى، وأوضحت أن عوامل عدة أدّت الى الطلاق.

وسُئلت ميليندا غيتس خلال المقابلة عن العلاقة الغرامية التي أقامها زوجها السابق مع إحدى الموظفات قبل 20 عاماً، فردّت على الموضوع قائلةً: “أنا أؤمن بالتسامح، لذلك اعتقدت أننا قد عملنا على هذا الموضوع نوعاً ما”.

وقالت المليارديرة وصاحبة الأعمال الخيرية: “الطلاق جاء في اللحظة المناسبة، عندما لم أعد أستطيع الوثوق بما لدينا في هذا الزواج”.

وأوضحت ميليندا غيتس أن عملية تخطي الموضوع كانت صعبة أثناء مرحلة الطلاق، إذ “بكت كثيراً لأيام عدة”، لكنها أكّدت أنها قلبت صفحة الماضي، وأنها متحمسة لما يخبئه المستقبل.

ويُذكر أن بيل وميليندا غيتس أعلنا انفصالهما في بيانٍ مشترك في أيار، أي بعد 27 عاماً من الزواج، وانتهى طلاقهما بشكل نهائي في آب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout