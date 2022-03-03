ميليندا تكشف تفاصيل طلاقها من بيل غيتس...للمرة الأولى

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تحدثت المليارديرة ميليندا غيتس، في مقابلة مع قناة سي بي أس الخميس عن طلاقها من مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس للمرة الأولى، وأوضحت أن عوامل عدة أدّت الى الطلاق.

وسُئلت ميليندا غيتس خلال المقابلة عن العلاقة الغرامية التي أقامها زوجها السابق مع إحدى الموظفات قبل 20 عاماً، فردّت على الموضوع قائلةً: “أنا أؤمن بالتسامح، لذلك اعتقدت أننا قد عملنا على هذا الموضوع نوعاً ما”.

وقالت المليارديرة وصاحبة الأعمال الخيرية: “الطلاق جاء في اللحظة المناسبة، عندما لم أعد أستطيع الوثوق بما لدينا في هذا الزواج”.

وأوضحت ميليندا غيتس أن عملية تخطي الموضوع كانت صعبة أثناء مرحلة الطلاق، إذ “بكت كثيراً لأيام عدة”، لكنها أكّدت أنها قلبت صفحة الماضي، وأنها متحمسة لما يخبئه المستقبل.

ويُذكر أن بيل وميليندا غيتس أعلنا انفصالهما في بيانٍ مشترك في أيار، أي بعد 27 عاماً من الزواج، وانتهى طلاقهما بشكل نهائي في آب.