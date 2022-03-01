بعد خروجها من الحرّة.. ليال الاختيار الى هذه القناة!

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لم يمرّ شهر على خروج ليال الاختيار من قناة «الحرة» الاميركية الناطقة باللغة العربية بعدما قدّمت برنامج «المشهد اللبناني» على شاشتها، حتى استعدّت لخطوة إعلامية أخرى ستظهر ملامحها في الاسبوعين المقبلين.

واشارت الاخبار الى ان الاختيار تستعد للإنضمام إلى فريق شبكة «العربية - الحدث» السعودية. وتلفت المعلومات لـ «الأخبار» إلى أن الإختيار ستطل على شاشة القناة قريباً في برنامج «التاسعة» الذي يتولاه مروحة من المقدمين ويشبه جولة على التطورات السياسية في الخليج والمملكة تحديداً. وتكشف المعلومات أنه ربما تقوم «العربية» بإعطاء الاختيار مساحة أكبر على شاشتها عبر توليها برنامجاً سياسياً