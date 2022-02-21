احتجز زوجته 4 سنوات في المنزل وأجبرها على تناول المهدئات...في مصر!

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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على رجلٍ بتهمة احتجاز زوجته لمدة 4 سنوات في المنزل وإجبارها على تناول دواء لعلاج الحالات العصبية.



وبحسب المعلومات، فقد تم إبلاغ مركز شرطة الحوامدية بقيام أحد المواطنين باحتجاز زوجته داخل المنزل لمدة 4 سنوات، والتعدي عليها ضرباً وإحداث إصابات بها.



وبالتالي، فقد كشفت الشرطة أن الضحية أُجبرت على تناول المهدئات، الأمر الّذي تسبب في دخولها في عزلة تامة وحالة نفسية مزرية.



وباشرت الشرطة إجراءاتها فور تلقي البلاغ، ونجحت في تحرير الزوجة المحتجزة، والقبض على المتهم.