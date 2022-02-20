للرجال فقط؟ غياب العنصر النسائي عن مأدبة غداء يثير انتقادات

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أثارت صورة لرؤساء شركات في مأدبة غداء أقيمت على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أول أمس الجمعة (18 فبراير/شباط 2022)، ضجة على الإنترنت بسبب خلوها من العنصر النسائي.



وعرضت الصورة مائدة كبيرة على شكل حرف "يو" اللاتيني يجلس إليها نحو 30 رجلا دون وجود امرأة واحدة بينهم.

وكان رئيس تحرير صحيفة "ذا بيونير"، ميشائيل بروكر، التقط الصورة نشرها على تويتر أمس السبت.

من جانبها، علقت بوسي شبلي السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، على الصورة قائلة:" هذه الصورة كما لو كانت من عالم آخر. لكنه ليس عالما مختلفا. فهو الحقيقة في عام 2022. وهكذا بدا غداء الرؤساء التنفيذيين في مؤتمر ميونخ للأمن 2022. هنا السلطة وهنا تغيب النساء. لا يزال لدينا الكثير لنعمله".