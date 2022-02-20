A + A -

ادّعت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على امرأتين ساهمتا في نشر إشاعات كاذبة، مفادها أنها "متحوّلة جنسيّاً".

وفي التفاصيل، كشف موقع "ديلي ميل" عن أنه في 15 (يونيو) حزيران ستعقد الجلسة الأولى في هذه الدعوى المدنيّة، التي تستند إلى أحكام القانون التي تتعامل مع الخصوصيّة.

وقد انتشرت مؤخّراً بشكل كبير أنباء تفيد بأنّ بريجيت ولدت "ذكراً"، كما كشفت تقارير إخباريّة فرنسيّة أنّها ذكر متحوّل، واسمها الحقيقي السابق "جان ميشيل ترونيو".

وقد انضم أولاد بريجيت ماكرون وشقيقها إلى الدعوى بسبب التعدّي على الخصوصيّة وانتهاك حقوق الشخصيّة وحقوق الصورة.

وقد زعم آخرون في عدد من التغريدات أن بريجيت ماكرون ليست الأم الحقيقية لأولادها الأربعة لورانس وتيفاني وجوردان وسيباستيان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها زوجة الرئيس الفرنسي للتنمّر، إذ سبق أن تهجّم عليها الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، فضلاً عن تعرّضها في الانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة في ا لعام 2017، لحملات تشويه لكونها تكبر زوجها بنحو 24 عاماً.

وقد أعربت آنذاك عن استيائها بسبب الكره الذي تواجهه، وقالت إنها تدرك أن زواجها "غير تقليدي"، لكنها عجزت عن استيعاب مستوى العدوانيّة المتولّد حيالها بسببه.