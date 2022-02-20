living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زوجة ماكرون تقاضي امرأتين وصفتاها بـ"المتحولة جنسياً"

20
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ادّعت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على امرأتين ساهمتا في نشر إشاعات كاذبة، مفادها أنها "متحوّلة جنسيّاً".

وفي التفاصيل، كشف موقع "ديلي ميل" عن أنه في 15 (يونيو) حزيران ستعقد الجلسة الأولى في هذه الدعوى المدنيّة، التي تستند إلى أحكام القانون التي تتعامل مع الخصوصيّة.
وقد انتشرت مؤخّراً بشكل كبير أنباء تفيد بأنّ بريجيت ولدت "ذكراً"، كما كشفت تقارير إخباريّة فرنسيّة أنّها ذكر متحوّل، واسمها الحقيقي السابق "جان ميشيل ترونيو".
وقد انضم أولاد بريجيت ماكرون وشقيقها إلى الدعوى بسبب التعدّي على الخصوصيّة وانتهاك حقوق الشخصيّة وحقوق الصورة.
وقد زعم  آخرون في عدد من التغريدات أن بريجيت ماكرون ليست الأم الحقيقية لأولادها الأربعة لورانس وتيفاني وجوردان وسيباستيان.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها زوجة الرئيس الفرنسي للتنمّر، إذ سبق أن تهجّم عليها الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، فضلاً عن تعرّضها في الانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة في ا لعام 2017،  لحملات تشويه لكونها تكبر زوجها بنحو 24 عاماً. 
وقد أعربت آنذاك عن استيائها بسبب الكره الذي تواجهه، وقالت إنها تدرك أن زواجها "غير تقليدي"، لكنها عجزت عن استيعاب مستوى العدوانيّة المتولّد حيالها بسببه.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout