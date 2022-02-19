living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمير هاري يطالب الشرطة بتأمين زيارته إلى بريطانيا

19
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طالب محامو الأمير هاري الشرطة البريطانية بتأمين زيارته إلى المملكة المتحدة، مؤكدين أن بريطانيا ستظل دائما وطنه.
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأن طلب الأمير هاري جاء وسط خلاف حول ما إذا كان يمكنه الحصول على تأمين من قبل الشرطة أثناء قدومه من الولايات المتحدة إلى لندن.
وقال هاري خلال الجلسة الأولى من نظر الدعوى القضائية التي تقدم بها ضد الداخلية البريطانية أمام المحكمة العليا، إنه لا يشعر بالأمان أثناء زياراته وسط التدابير المتخذة في الوقت الحالي، معربا عن رغبته في دفع مقابل مالي نظير توفير قوات شرطة لتأمينه هو وأسرته أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.
من جانبهم رد محامو الحكومة على طلب الأمير بأنه لا علاقة له بكيفية اتخاذ المسؤولين القرارات الخاصة بأمن العائلة المالكة، فيما جادلت محامية الأمير هاري المستشارة القانونية، فاطمة شهيد، بقولها إن صلته بالبلاد لا تزال قوية.
وأضافت فاطمة: إن الأمير “يريد بالفعل العودة لرؤية عائلته وأصدقائه ودعم الأعمال الخيرية المحببة إلى قلبه”، مشيرة إلى أنه لم يشعر بالأمان في ظل التدابير الأمنية التي اتخذت أثناء زيارته للملكة المتحدة الصيف الماضي.
يذكر أن الأمير هاري كان قد عاد إلى المملكة المتحدة في زيارة خاطفة حضر خلالها حفل إزاحة الستار عن تمثال تذكاري لوالدته وحفل خيري نُظم لصالح الأطفال والشباب المصابين بأمراض خطيرة بصفته راعيا لجمعية ويلتشايلد الخيرية.
وطارد صحفيون ومصورون سيارة الأمير هاري، خلال الزيارة، فيما رجحت تقارير صحفية أن محاميّ الأمير هاري رفع الدعوى القضائية بعد تلك الزيارة وبعد مراسلات مع وزارة الداخلية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout