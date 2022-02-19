بعد أنباء عن دخوله في غيبوبة بسبب جليلة المغربية.. تامر حسني يتصدر التريند ومصادر تكشف حقيقة وضعه!

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تصدر النجم المصري تامر حسني الترند خلال الساعات الماضية بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل تفيد بإصابته بأزمة صحية ودخوله في غيبوبة، عقب تصريحات جليلة المغربية عن علاقتها به.

وبدأت الأزمة بعد نشر بعض الحسابات عدة تعليقات تطالب جمهور تامر بالدعاء له بالشفاء. كما كتبت الماكيرة السينمائية، شيماء الصيفي، في حسابها بـ"فيسبوك": "ادعو للفنان تامر حسني بالشفاء، وحسبي الله ونعم الوكيل"، وبعدها كتبت: "تهجم واعتداء بالضرب وفي غيبوبة تامة".

في غضون ذلك، نفت مصادر مقربة من تامر تلك الأخبار، وفي تصريح خاص لجريدة "المصري اليوم"، نفى مصدر مقرب من الفنان صحة ما تردد حول حالته الصحية، مشيرا إلى أن تامر بخير ولا يعاني أي مرض، وحاليا يتواجد في موقع التصوير.

وأضاف المصدر: "هناك حالة استغراب واستهجان شديدة من الشائعة السخيفة التي صدرت منذ قليل عن تامر حسني، فهو الآن في لوكيشن تصوير فيلمه الجديد، الذي بدأ تصويره منذ 3 أيام ماضية، ولا يعاني من أي تعب نهائيًا".

وتابع: "حاولنا التواصل مع مصدر الشائعة، وأرسلنا سائلين سبب نشرها هذه المقولة بأن تامر حسني حالته حرجة، ولكنها لم تجب علينا، وليس لدينا سوى قول حسبنا الله ونعم الوكيل".