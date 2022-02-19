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اختبروا دقة نظركم.. هل تستطيعون حل هذا "اللغز البصري"؟

19
FEBRUARY
2022
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يعرف بـ"الوهم البصري"، كنوع من التحدي لمعرفة الرقم الموجود في الصورة.

وأظهرت الصورة رقما مخفيا جزئيا داخل دائرة مخططة باللونين الأسود والرمادي، مع تعليق يقول "ما هو الرقم الذي في الصورة؟".

 

وشاهد آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم "اللغز البصري" بعد انتشاره على تويتر، وتوصلوا إلى استنتاجات مختلفة جدا بشأن الأرقام المخفية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتباينت ردود المشاركين في محاولة حل هذا اللغز، والذي ضمّ بحسب ناشره الأرقام 3452839.

ويعمل "الوهم البصري" من خلال اللعب على حساسية التباين، وهو مقياس مهم للوظيفة البصرية، مما يسمح لنا بإدراك الفرق بين الأشياء وخلفياتها.

ويأتي هذا الأمر حيز التنفيذ في مواقف الحياة الواقعية مثل القيادة في الإضاءة المنخفضة أو الضباب، حيث يتطلب الأمر مستوى أعلى من حساسية التباين لأن التباين بين الأشياء وخلفياتها يقل.

وفي حالة "اللغز البصري" المنشور، تكون الأرقام على مستوى، والدوامات على الجانب الآخر.

 وفي حين أنه من المرجح أن يتمكن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من حساسية التباين من رؤية جميع الأرقام السبعة على الفور، فإن كثيرين لم يتمكنوا سوى من رؤية 3 ارقام هي 528، بينما تمكن آخرون من رؤية 4 أرقام هي 5283، فيما نجح فريق رابع من معرفة 5 أرقام هي 45383.

 ونجح أحدهم في معرفة الأرقام كلها مشيرا إلى أنه كانت هناك صعوبة في رؤية أول وآخر رقم في العدد داخل الدائرة.


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