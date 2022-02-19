أنجلينا جولي في ورطة..

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رفع الممثل الأميركي الشهير، براد بيت، دعوى قضائية ضدّ زوجته السابقة أنجلينا جولي، بعدما باعت حصتها في مصنع نبيذ فرنسي لرجل أعمال روسي. وقال بيت في الدعوى القضائية، إنّ جولي باعت حصتها في المصنع الفرنسي «تشاو ميرافال»، من دون أن تبلغه رسمياً إلى رجل الأعمال الروسي، يوري شيفلر.

ويطالب براد بيت (58 عاماً) في الدعوى بإلغاء الاتفاق التي أبرمته جولي (46 عاماً)، مع مجموعة مالية يديرها ىشيلفر، فضلاً عن تعويضات مالية.

وذكر أنّه وجولي عندما كانا متزوجين اشتريا المصنع الفرنسي عام 2008، مقابل 28.4 مليون دولار، وساهمت أنجلينا جولي بنحو 40 بالمئة من التمويل، بما يعادل 11.3 مليون دولار.

وذكر أنّه بذل جهداً كبيراً لتحسين وضع المصنع وجعله مدرّاً للأرباح. وبحسب رواية الممثل الأميركي، فقد اتفق مع زوجته السابقة على عدم بيع حصصهما في المصنع من دون موافقة الآخر، وهو ما خرقته.



لكن أنجلينا قالت إنّها حصلت على موافقة من براد بيت، العام الماضي على البحث عن مشترٍ، على أن يكون له حق الموافقة عليه.



وفي نهاية المطاف، باعت الممثلة الأميركية المصنع في تشرين الاول 2021 إلى رجل أعمال روسي، جنى ثروته إبّان سقوط الإتحاد السوفييتي.