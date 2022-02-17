الفنانة التونسية هند صبري تعتذر لبناتها عن مسلسلها على ”نتفليكس”

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حلت الفنانة التونسية هند صبري ضيفة على برنامج sAbtalk على يوتيوب وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الشخصية والعائلية والفنية، وكشفت عن أسرار جديدة عن طفولتها وعلاقتها بزوجها.

وتحدثت هند صبري في البرنامج عن مسلسلها الأخير “البحث عن علا” على شبكة “نتفليكس”.

وقالت إن العمل كان بمثابة تحدي لها بسبب عملها مع المنصة لأول مرة كمنتجة وليس ممثلة فقط، لذلك استغرق الأمر منها كثيرا مما تسبب في تقصيرها بحق بناتها.

وتابعت قائلة: “لذلك شعرت بالذنب لأنها أقل فترة رأت بها بناتها، لذلك اعتذرت لهن وحاولت الحديث معهن عن رغبتها في تحقيق أحلامها في العمل”.

كما تحدثت خلال اللقاء عن علاقتها بوالديها، وقالت إنها كانت في عمر 14 عام عندما انفصل والديها، وأضافت إنها كانت غاضبة ليس بسبب الانفصال ولكن بسبب طريقة الانفصال، لذلك لم تتحدث مع والدها لمدة عام ونصف بعد انفصاله عن والدتها، قبل أن تعود العلاقة بينهما.

كما تطرقت هند صبري لطفولتها في تونس وعلاقتها بوالديها، وقالت إنها كانت تعاني من عدة عادات سلبية في طفولتها مثل حديث والدتها بطريقة سلبية معها، ولكنها تفهمت الأمر بعدما كبرت.

واعتبرت أن تلك العادة بسبب عدم وجود فرصة لجيل والديها بتحليل تصرفاتهم وعاداتهم، وأكدت أنها عالجت هذا الأمر مع والدتها وأصبحت تعبر لها عن ما يسبب لها ضيق بدون خوف.