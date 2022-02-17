living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفنانة التونسية هند صبري تعتذر لبناتها عن مسلسلها على ”نتفليكس”

17
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حلت الفنانة التونسية هند صبري ضيفة على برنامج sAbtalk على يوتيوب وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الشخصية والعائلية والفنية، وكشفت عن أسرار جديدة عن طفولتها وعلاقتها بزوجها.

وتحدثت هند صبري في البرنامج عن مسلسلها الأخير “البحث عن علا” على شبكة “نتفليكس”.

وقالت إن العمل كان بمثابة تحدي لها بسبب عملها مع المنصة لأول مرة كمنتجة وليس ممثلة فقط، لذلك استغرق الأمر منها كثيرا مما تسبب في تقصيرها بحق بناتها.

وتابعت قائلة: “لذلك شعرت بالذنب لأنها أقل فترة رأت بها بناتها، لذلك اعتذرت لهن وحاولت الحديث معهن عن رغبتها في تحقيق أحلامها في العمل”.

كما تحدثت خلال اللقاء عن علاقتها بوالديها، وقالت إنها كانت في عمر 14 عام عندما انفصل والديها، وأضافت إنها كانت غاضبة ليس بسبب الانفصال ولكن بسبب طريقة الانفصال، لذلك لم تتحدث مع والدها لمدة عام ونصف بعد انفصاله عن والدتها، قبل أن تعود العلاقة بينهما.

كما تطرقت هند صبري لطفولتها في تونس وعلاقتها بوالديها، وقالت إنها كانت تعاني من عدة عادات سلبية في طفولتها مثل حديث والدتها بطريقة سلبية معها، ولكنها تفهمت الأمر بعدما كبرت.

واعتبرت أن تلك العادة بسبب عدم وجود فرصة لجيل والديها بتحليل تصرفاتهم وعاداتهم، وأكدت أنها عالجت هذا الأمر مع والدتها وأصبحت تعبر لها عن ما يسبب لها ضيق بدون خوف.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout