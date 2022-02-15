في عمر 51 عاما.. ناعومي كامبل تميط اللثام عن ابنتها للمرة الأولى

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أكدت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل أن: "ابنتها التي عرّفت الجمهور عليها أخيرا عبر مجلة "فوغ" البريطانية، هي ابنة بطنها وليست بالتبني".

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فاجأت عارضة الأزياء البالغة من العمر 51 عاما، المعجبين بإعلانها ولادة ابنتها في مايو، بعد أسابيع فقط من ظهورها بأسبوع.

وكانت عارضة الأزياء أعلنت أنها أصبحت أما في مايو 2021، بعد أسابيع فقط من ظهورها في مدرج أسبوع الموضة الذي أقيم في مدينة نيويورك، رغم عدم ظهور أي علامة من علامات الحمل عليها، لكنها أصرت على إنها كانت حامل في طفلتها بالشهر التاسع، ولم تذكر اسم والد الطفلة البيولوجي.

وأكدت كامبل في حوارها مع المجلة على أنها: "لم تتبنى أطفالا وأن الرضيعة طفلتها، لكنها مع ذلك رفضت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل عن عملية الولادة، واكتفت بالإشارة إلى أن عددا قليلا من أصدقائها وأفراد أسرتها كانوا على العلم بأنها تخطط لتصبح أمّا".

وشوهدت أيقونة التسعينات لأول مرة مع ابنتها علنا خلال نزهتها في نيويورك في تموز الماضي وهي تمشي في الشوارع بأناقة بينما كانت تدفع عربة طفلتها.