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راغب علامة يقول رأيه بصراحة في هيفاء وهبي: ليست مغنية... فيديو

12
FEBRUARY
2022
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قال الفنان اللبناني، راغب علامة، إنه لا يعتبر مواطنته الفنانة هيفاء وهبي مطربة وإنما استعراضية.‏
 
وأوضح، أمس الخميس، في تصريحات لبرنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية أن "هيفاء وهبي من أجمل النساء اللاتي قابلهن في حياته، وأنها تملك الكاريزما والذكاء والأناقة، لكنها استعراضية وليست مغنية".
 
ونفى راغب علامة أن يكون السبب الرئيسي وراء احتراف هيفاء وهبي الغناء، بعد ظهورها كـ"موديل" في أحد أغانيه القديمة، مبينا وهو يضحك أنها كانت ترقص ولم تكن تغني.
 
وتابع لافتا إلى أن "هيفاء وهبي لا تستطيع أن تظهر على المسرح وتغني بصوتها دون تسجيل "بلاي باك" أمام الجماهير".
 
كما يرى راغب علامة أن هيفاء وهبي أفضل في مجال التمثيل منها في الغناء، مؤكدا أن أدائها كممثلة أفضل، وأنها تجيد التعامل مع الكاميرا بشكل أفضل.
 
يشار إلى أن الفنانة التونسية، لطيفة، أدلت بتصريح مماثل عن هيفاء وهبي في عام 2012، عندما صرحت أنها ترفض استضافتها في برنامج تلفزيوني في حال أن طلبت قناة "إم بي سي" منها ذلك، وذلك لأنه "ليس لها علاقة بالغناء".
 
وردت هيفاء وهبي على لطيفة عبر "تويتر" بالتأكيد أن رأيها لا يهمها ولا برنامجها التلفزيوني، وتعجبت عن سبب إقحام اسمها في الوقت الذي يحقق فيه ألبومها آنذاك "ملكة جمال الكون" نجاحا كبيرا.
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