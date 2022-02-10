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شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة رجوعها لحسام حبيب

10
FEBRUARY
2022
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية خبر عودة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق المطرب حسام حبيب، بعد انفصال دام نحو شهرين.

إلا أن شيرين أصدرت بيانا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تؤكد فيه عدم صحة الأنباء المتداولة، مهددة بمعاقبة من يروج أو ينشر مثل تلك الأخبار.

وجاء في البيان: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تُحمّل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة".

وتابعت: "هي وحدها (تقصد شيرين) من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عدم الالتفات إلى هذا كله، حيث همَّها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

وقبل التغريدة، أثار خبر عودتها إلى حبيب جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل، حيث كانوا متوقعين رجوعها مرة أخرى إليه خاصة بعد عدة تصريحات للمطربة، منها أنها لا زالت تحب حبيب.

كما أن المطربة المصرية، حرصت منذ فترة على نعي جدة زوجها الراحل عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، وكتبت: "ببالغ الحزن تنعي وفاة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية".

وكانت شيرين قد انفصلت رسميا عن زوجها المطرب في ديسمبر الماضي، بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات.

 

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