 

وتلاه في هذا السباق فيلم "ديون" للمخرج دوني فيلنوف مع عشرة ترشيحات، ثم "بلفاست" لكينيث براناه و"ويست سايد ستوري" لستيفن سبيلبرغ مع سبعة ترشيحات لكل منهما.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في لوس أنجليس في 27 مارس.