تصدر فيلم "ذي باور أوف ذي دوغ" (قوة الكلب) الذي أخرجته جين كامبيون وأدى بطولته بنديكت كامبرباتش، السباق للفوز بجوائز أوسكار بنسختها الرابعة والتسعين، مع 12 ترشيحا في المجموع، على ما أعلنت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها، وهي الجهة القائمة على هذه المكافآت العريقة.