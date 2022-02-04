بالصور- كيم كارداشيان تقيم “حفلة بيجاما” على متن طائرتها الخاصة

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نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، 41 عاماً، صوراً كشفت من خلالها أنها كانت تقيم “حفلة بيجاما” على متن طائرتها الخاصة بمناسبة عيد ميلاد صديقتها ناتالي هالكرو.

وشوهدت كيم كارداشيان في الصور وهي ترتدي ملابس نوم من علامتها التجارية SKIMS مع صديقاتها. وارتدت قميصاً وردياً مع سروال قصير باللون عينه، بينما كانت تمرح على السرير مع ناتالي وأوليفيا بيرسون على متن الطائرة.

وشاركت النجمة الصور على إنستغرام الأربعاء، حيث علّقت على المنشور قائلةً: “عيد ميلاد سعيد ناتالي هالكرو!!!!”.

ولم تكشف كيم كارداشيان عن الوجهة المحددة، إلا أنها شاركت صورة ظهرت فيها صديقتها ناتالي خلال العشاء وهي تطفئ شموع كعكة عيد ميلادها الفخمة.