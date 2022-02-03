أستراليا تطلق تجربة "البول البشري" كسماد للنباتات والحدائق العامة

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تخطط أستراليا لتجربة استخدام البول البشري كسماد للنباتات في حدائق المدينة العامة، كجزء من مشروع مدعوم من الحكومة تبلغ مدته أربع سنوات.



وستشهد التجربة تصميمات مختلفة للمراحيض في الحدائق، مع تقنية "U-bend" لفصل البول، الّتي من شأنها أن تحبس العناصر الغذائية الجيدة من البول لإعادة استخدامها، مع إزالة جميع المواد الكيميائية غير المرغوب فيها في الوقت عينه مثل المعادن الثقيلة.



ويحتوي البول على العناصر الغذائية الرئيسية، البوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين، اللازمة لنمو النبات وبالتالي فهو سمادٌ ممتاز للطبيعة ومجاني.



وبحسب المعلومات، فقد قام الدكتور ستيفانو فريغويا، وهو مهندس كيميائي في جامعة ملبورن، بتأليف ورقة بحثية عن تصميم المراحيض المذكورة، مُقترحاً مع زملائه "أول نظام استرجاع للمغذيات في العالم" الّذي يعمل بنفسه ولا يتطلب تحكماً بشرياً.



وأشارت الدراسة إلى أنه لا يُنصح بإعادة الاستخدام المباشر للبول على النباتات نظراً لوجود جزيئات عضوية نشطة ومعادن ثقيلة، لذلك هناك حاجة إلى استخدام "تقنية التصفية".