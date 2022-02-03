بيكهام يكشف سر زوجته.. تتناول وجبة طعام واحدة طوال 25 عاما

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كشف النجم الإنجليزي السابق، وأيقونة الموضة، ديفد بيكهام، أن زوجته تتناول وجبة واحدة لا تغيرها، طوال 25 عاما الماضية.

ويعتبر بيكهام وزوجته فيكتوريا وأطفالهما الأربعة، من أشهر "عائلات النجوم" في العالم، وذلك لشعبية النجم الإنجليزي الكبيرة في ملاعب كرة القدم، وكذلك زوجته المغنية السابقة في فرقة "سبايس غيرلز".

وفي حديثه لبودكاست "ريفر كافيه تيبل 4"، كشف بيكهام تفاصيل غريبة عن زوجته فيكتوريا، أبرزها أنها تتناول نفس وجبة الطعام منذ 25 عاما.

وقال بيكهام: "لدي مشاعر كثيرة تجاه الطعام، عندما أتناول شيئا لذيذا، أرغب بأن يجربه جميع من حولي".

وأضاف: "لسوء الحظ، أنا متزوج من شخص يأكل نفس الشيء على مدار الخمسة وعشرين عاما الماضية".

وتابع: "منذ أن التقيتها، وهي تأكل السمك المشوي والخضروات المطهوة على البخار فقط، ونادرا ما تنحرف عن ذلك".

وتابع النجم البالغ من العمر 46 عاما: "المرة الوحيدة التي شاركت فيها فيكتوريا طعاما كان على طبقي، عندما كانت حاملا بطفلتنا هاربر في 2011.. وكان ذلك شيئا مدهشا".

وشغل زواج بيكهام وفيكتوريا الصحافة الإنجليزية وقتها في 1999، كونهما من أكبر الشخصيات البريطانية في عالم الرياضة والفن.