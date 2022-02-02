تفاصيل خطيرة تكشف لأول مرة حول قتل سعاد حسني

A + A -

تحدث الفنان المصري سمير صبري عن تفاصيل هامة حول مقتل الفنانة الراحلة سعاد حسني خلال تواجده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال صبري عن الفنانة سعاد حسني: “كنت أحب سعاد وتربطني بها صداقة منذ فيلم غابة الحب والزواج وكانت سعاد تحتاج إلى توجيه وكانت هائلة على الشاشة، ولكن عند موتها ذهبت إلى المطار لتصوير جثمانها وسافرت إلى لندن وقمت بحجز قاعة في أوتيل ووضعت كاميرات وأجريت أحاديث مع من كانت سعاد على علاقة معهم”.

ad

وتابع: “رأيي أن سعاد توفيت بالشقة في مشاجرة ويقول الأطباء في تقريرهم إنها توفيت بسبب خبطة في الدماغ وكدمات متفرقة في جسدها دون أي كسور في العظام، فمن المستحيل أن يقفز شخص من الدور السادس دون أي كسور في العظام”.

وأوضح أنه خلال حواره في لندن مع عدد من الشخصيات، قام بعمل حوار مع سيدة تدعى نادية وهي من توفيت في شقتها سعاد حسني ولاحظ أنها تبكي بلا دموع وكلامها متناقض، موضحا أن من رأيه أن سعاد توفيت بالشقة في مشاجرة بسبب تلك السيدة.