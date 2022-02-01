ريهانا تعلن عن حملها بطفلها بصور رومانسية مع حبيبها

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فاجأت النجمة العالمية ريهانا الجمهور بظهورها ببطن منتفخة، معلنةً انتظارها مولودها الأول من حبيبها مغني “الراب” ASAP ROCKY.

وانتشرت صور ريهانا بكثافة في الإعلام والسوشيال ميديا، وقد بدت علامات الحمل واضحة عليها. ولفتت المغنية العالمية الأنظار بعد ظهورها بملابس كاجوال، حيث ارتدت بنطال جينز مع جاكيت طويلة باللون الزهري مفتوحة، وتدلّت سلاسل طويلة فوق بطنها، كاشفة من خلالها عن حملها.

وفي إحدى الصور التي تم التقاطها في هارلم، حيث نشأ حبيبها، ظهر الأخير وهو يقبّل ريهانا على جبينها ويستمتعان بالمشي في الهواء الطلق.

يُذكر أن الثنائي يتواعدان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكنهما ظهرا معاً للمرة الأولى في حفل “ميت غالا” عام 2021، وقد وصف روكي المغنية الأميركية بأنها حبّ حياته.