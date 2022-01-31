شركة تويوتا تطور مركبة "لاند كروزر" للوصول إلى الفضاء

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أعلنت شركة تويوتا الجمعة أنها تعمل مع وكالة الفضاء اليابانية على تصميم مركبة "لاند كروزر" لاستكشاف سطح القمر، لمساعدة الناس على الوصول إلى سطح القمر بحلول عام 2040، والانتقال إلى المريخ مباشرة.



وأفاد مسؤولو الشركة بأن سيارة Lunar Cruiser التي يتم تطويرها متعددة الاستخدامات، ومن المقرر إطلاقها في أواخر عام 2020.



وبحسب المعلومات، فقد طورت شركة جيتاي Gitai Japan Inc، وهي شركة متعاقدة مع شركة تويوتا، ذراعاً آلياً لـLunar Cruiser، قادرة على أداء بعض المهام الأساسية مثل الفحص والصيانة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيتاي، شو ناكانوز "إن التحدي المتمثل في الانطلاق إلى الفضاء قد تمت مواجهته بشكل أساسي، لكن العمل في الفضاء ينطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة لرواد الفضاء، إلا أنه هذا هو المكان الذي ستكون فيه الروبوتات مفيدة".