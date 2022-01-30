ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب!

A + A -

أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة توقعات وذلك خلال مشاركتها في برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال مساء أمس السبت عبر "صوت بيروت انترناشونال" والـ LBCI.

أبرز التوقعات:

الدولار يستمر بالارتفاع وقد يصل إلى 50 وما فوق على ان يستقر لاحقا ويثبت ويثبت سعره في شهر 5 او 6 أي قبل الانتخابات النيابية.

هامش السرقة والخوف بين الناس عام الـ 2022 سيتوزع ما بين عمليات السرقة المتزايدة وعمليات الخطف المتجددة وفي وضح النهار، وقوى الأمن والجيش سيكونان بالمرصاد.

مشهد رصاص ينهمر على سيارة تحمل في داخلها إحدى الشخصيات المرموقة والمهمة.

جريمة غريبة تسببها أرقام مميزة ستكون على سيارة دبلوماسية تابعة لشخصية معروفة جدا.

زعامات أو قيادات تختفي أو تغيب عن الساحة السياسية خلال الفترة القادمة وبشكل مفاجئ.

أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة سيحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على زودة على الرواتب بشكل غير متوقع .

خطر وحدث أمني يطال أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان وبشكل مفاجئ .

قوات عسكرية أميركية وفرنسية على سواحل البحر المتوسط بسبب حدث كبير.

جوازات سفر مزورة لأشخاص خطرين ستكون بعهدة فرع المعلومات.

تواريخ وأرقام متشابهة ستشكل حدثا مؤسفا تسبب صرخة وصدمة عند الناس

شخصية ناشطة ومعروفة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة مؤسفة بعد الاعتداء عليها.

حزن يلف الطائفة السنية بسبب رحيل شخصية سنية بارزة وسنرى صور هذه الشخصية في عدة مناطق لبنانية.

مشهد دماء وقتلى وجرحى في أحد الملاهي الليلية خارج لبنان

انفلونزا الطيور تتجدد وستنتشر في المرحلة القادمة في العالم وبشكل مقلق.

سنتعامل مع فيروس كورونا وكأنه انفلونزا عادي، ولكن سكون هناك فيروسات جديدة غير كورونا .

توقعت للسياسيين:

قرار للرئيس نبيه بري يهز المجلس النيابي ويصدم الجميع وحركة أمل في الشارع بسبب هذا القرار.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيكون بعيدا عن منصبه في الفترة المقبلة.

مفاجأة سياسية في الخلاف بين النائب جبران باسيل والرئيس بري بري في الفترة التي ستسبق موعد الانتخابات النيابية، مصالحة وتقارب بين باسيل وبري والحريري.

أرقام وحظوظ سليمان فرنجية للرئاسة ما زالت مرتفعة مهما طال الوقت، وتقارب غير مسبوق بين القوات والمردة وفرنجية والدكتور سمير جعجع.

النائب السابق وليد جنبلاط سيكون عراب انتخابات وتحالفات كبيرة ومُفاجئة وسيجمع فيها ما بين المستقبل والرئيس بري وحزب الله.

عدة تطورات ومفاجآت بملف انفجار مرفأ بيروت وسيكون القاضي طارق البيطار خارج هذا الملف وسيكون الوزير جبران باسيل بقلب هذا الحدث.

موقف للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كبير وغير مسبوق وحشود في ساحة بكركي تتضامن مع مواقفه.

دور جديد في لبنان للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسيكون حاضرا في لبنان قبل نهاية ولايته، كما سيكون عراب المصالحة بين السعودية ولبنان.