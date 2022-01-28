رجل يدخل موسوعة غينيس.. وازن 85 ملعقة على جسمه

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حطم الإيراني أبو الفضل صابر مختاري (50 عاماً) رقمًا قياسيًا غريباً في موسوعة غينيس العالمية بعدما استطاع أن يوازن 85 ملعقة في مواقع مختلفة من جسمه.

وفي التفاصيل، فقال مختاري لموسوعة غينيس إنّه كان يوازن الملاعق على جسمه منذ أن كان طفلاً.

وأضاف:” لاحظتُ بالصّدفة أنني أملك هذه الموهبة. وبعد سنوات من الجهد تمكنت من تطويرها إلى ما هي عليه اليوم.”

وأشار مختاري الذي تفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 64 ملعقة والذي سجله الإسباني ماركوس رويز سيبايوس، إنّ مهاراته في التوازن لا تقتصر على أدوات المائدة فحسب وذلك بفضل سرّه في التركيز.