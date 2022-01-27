سائح سعودي ضحية فيل بإوغندا... سحقه حتّى الموت!

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افاد مسؤول بشؤون الحياة البرية أنّ سائحاً سعودياً تعرض للسحق حتى الموت أثناء رحلة في حديقة شعبية بأوغندا.

وفي التّفاصيل، أوضح المتحدث بإسم هيئة الحياة البرية الأوغندية، بشير هانغي، أن الحادث حصل يوم الثلاثاء، في حديقة "مورشيسون فولز" الوطنية، عندما غادر الرجل السيارة التي كان يستقلها مع أصدقائه.

وأضاف: "توقفوا بجانب الطريق، وخرج السائح السعودي أيمن سيد الشهاني من السيارة، فهاجمه فيل وقتله على الفور".

وأكد مسؤولو الحديقة أن الشرطة ستحقق في الحادثة، وستقوم بمراجعة التدابير المتخذة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.