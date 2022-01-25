بالصورة- بيلا حديد تثير الجدل بعدما ظهرت عارية تماما على مواقع التواصل

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مثيرة للجدل لعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت حديد بالصورة وهي في غرفة لتبديل الملابس وهي عارية تماما مكتفية بارتداء ملابس بلون الجلد، واكتفت بتغطية صدرها بذراعيها وبكلبها.

وكانت قد نشرت عارضة الأزياء العالمية مسبقا صورا لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، خلال تواجدها في السوبرماركت، وهي تتبضع وتشتري مشروبات، وما لفت الانتباه انها لم تكن ترتدي حمالة صدر، فظهرت حلمة صدرها على التوب التي ارتدتها، ما اثار الجدل.