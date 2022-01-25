بالفيديو - فضيحة وزير سابق مع نائب وحادث خطير ومصير الدولار.. توقعات جديدة لليلى عبداللطيف!

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خرجت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على "يوتيوب" بتوقعات جديدة عن لبنان، وهي:



- سعر صرف الدولار سيعاود إرتفاعه الى ما فوق الـ30 ألف ليرة

- وزير لبناني سابق مع نائب لبناني حالي سيشكلان الحدث الأبرز في الـ2022 وذلك من جراء إنكشاف قضية فساد وفضيحة مالية كبيرة وتصبح حديث الناس والإعلام والقضاء يتدخل، كما أن إسم رجل أعمال بارز سيكون متورطا في القضية

- منطقة جبلية لبنانية تتعرض لحادث مؤسف وخطير والجيش اللبناني وفوج الدفاع المدني في قلب الحدث

- وسيلة إعلامية بارزة سوف تتصدر الأحداث وسنرى حشود إعلامية وشعبية على ابواب الوسيلة تضامنا معها