انسحاب لاعب تنس كويتي من بطولة رفضا لمواجهة إسرائيلي

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انسحب لاعب كويتي ناشئ من بطولة تنس أرضي مقامة في دبي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن المصنف التاسع آسيويا تحت فئة الـ14 عاما، محمد العوضي، انسحب من البطولة العالمية المقامة في دبي، بعدما أفرزت القرعة مواجهته مع لاعب إسرائيلي في الدور نصف النهائي.

وتستضيف دبي 300 لاعب ولاعبة تنس في ست فئات مختلفة ينتمون إلى أكثر من 50 دولة.

وتعد الكويت رائدة في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وأقر برلمانها منتصف العام الماضي، قانونا يغلظ العقوبات على التطبيع.

وقبل أيام، انسحب مثقفون كويتيون من ندوة تطبيعية يرعاها طيران الإمارات في دبي.