تأجيل أحدث فيلمين من سلسلة "المهمة المستحيلة" بسبب كورونا... حتى 2023 و2024

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قالت شركتا باراماونت بيكتشرز وسكاي دانس في بيان يوم الجمعة إن الجزأين السابع والثامن من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" (Mission Impossible) بطولة توم كروز تم تأجيلهما حتى عامي 2023 و2024 بسبب وباء كوفيد-19.

وكان مقررا ظهور الجزء السابع من السلسلة "ميشن إمبوسيبل 7" بدور العرض في أيلول 2022 على أن يتبعه الجزء الثامن "ميشن إمبوسيبل 8" في تموز 2023.

وتم تحديد الموعد الجديد لعرض الفيلمين في 14 تموز2023 للجزء السابع و28 حزيران 2024 للجزء الثامن من السلسلة.

وقالت الشركتان في بيان "بعد بحث مستفيض قررت باراماونت بيكتشرز وسكاي دانس تأجيل موعدي عرض فيلمي "ميشن إمبوسيبل 7 و8" بسبب استمرار الوباء".