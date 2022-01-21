أنباء عن دخول عادل إمام المستشفى.. فهل تعرّض لوعكة صحية؟

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إنتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تؤكد إصابة النجم المصري عادل إمام بوعكة صحية أدخِل على أثرها الى أحد المستشفيات.

ورداً على تلك الأخبار، نفى نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي في تصريحات صحافية ما يتمّ تداوله قائلاً: "كل ما قيل شائعات غير صحيحة أبداً".

وأضاف: "الفنان الكبير عادل إمام يتمتع بصحة جيدة والحمد لله، وهو في منزله، ولم يتم نقله إلى المستشفى خلال الفترة الماضية كما يُشاع".

يُذكر أن إمام تطارده شائعات المرض والوفاة منذ أربع سنوات، وحرص شقيقه المنتج عصام إمام أخيراً على نفي كل ما تردد عن معاناته من أزمة صحية سابقاً.