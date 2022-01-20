بعمر ال 19 عاما فقط... فتاة تقترب من تحطيم رقم قياسي للطيران حول العالم

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تقترب زارا رذرفورد البالغة من العمر 19 عاماً من إنهاء رحلتها للسفر بمفردها حول العالم وتحطيم الرقم القياسي لأصغر امرأة تحقق هذا الإنجاز.

وهبطت الطيارة البريطانية البلجيكية في قرية إيغلسباتش الألمانية يوم الأربعاء، وهي المحطة قبل الأخيرة في رحلتها التي بدأت في آب.

وردا على سؤال عما إذا كانت ترغب في تكرار الرحلة، قالت رذرفورد للصحافيين: "لن أفعل ذلك مرة أخرى. كانت هناك لحظات رائعة، لكن كانت هناك أيضا لحظات شعرت فيها بالخوف على حياتي".

وكانت ظروف الطيران قبل الهبوط في إيغلسباتش صعبة للغاية، حيث تسببت الرياح المعاكسة القوية والمطبات الهوائية والأمطار في جعل الرحلة أطول مما كانت تأمل.

وقالت الشابة: "كنت آمل أن يستغرق الأمر حوالي ساعة ونصف الساعة، لكن في النهاية، استغرق الأمر حوالي ساعتين و15 دقيقة".

وإذا سمح لها الطقس بالعودة إلى وطنها بلجيكا الخميس، فسينتقل إليها اللقب الذي حملته شايستا وايس منذ 2017 عندما أصبحت أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم في سن الثلاثين.

وأصغر حامل للقب من الذكور هو ميسون آندروز الذي كان عمره 18 عاما عندما أكمل تلك الرحلة عام 2018.

وبالإضافة إلى دخول موسوعة الأرقام القياسية، قالت رذرفورد إنها تأمل في أن تشجع رحلتها النساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي أن تثير اهتمام الفتيات بالطيران.